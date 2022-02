Le dernier Mac mini Intel à 849 € (-34%)

Le dernier Mac mini avec processeur Intel bénéficie d'une très importante offre promotionnelle aujourd'hui : il est affiché à 849 € chez Amazon LDLC et Materiel.net . C'est une remise de 34% par rapport au tarif officiel qui est de 1 259 € chez Apple . L'engin embarque un processeur Core i5 hexacœur cadencé à 3 GHz, 8 Go de RAM (avec la possibilité de monter à 64 Go ) et 512 Go de SSD.C'est clairement le dernier baroud d'honneur pour ce Mac mini qui s'apprête à être remplacé par un modèle avec puce Apple M1 Pro. Si vous souhaitez vous équiper d'un dernier Mac avec processeur Intel et RAM personnalisable avant sa disparition, par exemple pour la possibilité d'installer Windows ou d'utiliser un eGPU, c'est une bonne opportunité de le faire à moindre frais.