La batterie MagSafe d'Apple à 89 € (-18%)

La dernière offre sur cet accessoire remontait à juillet 2021... La batterie MagSafe bénéficie à nouveau d'une offre promotionnelle chez Amazon où il est en ce moment possible de l'obtenir à 89 € au lieu de 109 € chez Apple , soit 18% de remise.La batterie externe MagSafe d'Apple est particulièrement onéreuse pour un surplus d'énergie limité (jusqu'à +70% sur les iPhone 12 mini ou 13 mini, jusqu'à +60% sur les iPhone 12, 12 Pro, 13 et 13 Pro, et jusqu'à +40% sur les iPhone 12 Pro Max et 13 Pro Max), mais elle présente un aspect pratique indéniable. Il existe cependant des alternatives plus économiques chez la concurrence, comme la PowerCore Magnetic 5K d'Anker actuellement en promo à 47,99 €