L'iPhone 13 mini de 256 Go à 809 € (-120 €)

L'iPhone 13 mini de 256 Go au prix du modèle de 128 Go : c'est chez CDiscount que cela se passe. Il s'agit d'un modèle noir, vendu 809 € au lieu de 929 € chez Apple . Ces 120 € d'économies représentent un rabais de 13%. CDiscount annonce en revanche une disponibilité en avril, signe qu'il n'y a pas de stock pour le moment : la date de livraison sera certainement bien plus proche, mais il ne faut pas s'attendre à recevoir l'iPhone sous quelques jours (quitte à annuler la commande si elle tarde trop).De multiples autres modèles d'iPhone 13 mini sont en promo en ce moment avec des tarifs qui débutent à 759 € au lieu de 809 € pour les modèles de 128 Go. Vous pouvez retrouver toutes les références sur notre comparateur de prix