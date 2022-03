Les MacBook Pro 14'' et 16'' en promo, jusqu'à -219 €

Certains MacBook Pro 14,2" et 16,2" bénéficient des remises les plus importantes depuis leur sortie en fin d'année dernière. Le modèle 14,2" avec 512 Go de stockage et 16 Go de RAM est à 2 199 € chez Amazon au lieu de 2 249 € sur l'Apple Store . Le modèle avec 1 To de stockage et 16 Go de RAM est à 2 579 € chez Amazon au lieu de 2 749 € chez Apple. Il y a également un modèle avec 512 Go de stockage et 32 Go de RAM à 2 759,99 € à la Fnac au lieu de 2 979 € chez Apple. Ces trois modèles sont dans le coloris gris sidéral.Du côté des modèles 16,2", la configuration d'entrée de gamme avec 512 Go de stockage et 16 Go de RAM est à 2 599 € ( argent gris sidéral ) chez Amazon au lieu de 2 749 € chez Apple, et un modèle avec 1 To de stockage est à 2 795 € ( argent ) au lieu de 2 979 € chez Apple. La durée de validité de ces différentes offres n'est pas précisée.