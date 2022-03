L'Apple Watch SE à partir de 261 € (-13%)

L'Apple Watch SE est toujours en promo chez Amazon . Elle a pris 1,01 euro par rapport aux meilleures offres de ces dernières semaines, mais elle est toujours à un tarif très intéressant : les prix débutent à 261 € au lieu de 299 € sur l'Apple Store pour les modèles de 40 mm, et à 291 € au lieu de 329 € chez Apple pour les modèles de 44 mm. Les modèles cellulaires sont également concernés, à 311 € au lieu de 349 € pour 40 mm et 341 € au lieu de 379 € pour 44 mm.Il y a beaucoup de choix pour le coloris du boîtier ainsi que le type et la couleur du bracelet. Comme toujours, notez que les stocks vont et viennent chez Amazon et que la durée de cette offre n'est pas précisée.