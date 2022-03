100 € de remise sur les MacBook Air et Pro avec puce M1

Mise à jour 17:46 :

Le MacBook Air de 256 Go argenté est descendu à 999 € !

Si vous projetiez d'acheter un MacBook Air ou un MacBook Pro avec puce M1 mais que vous attendiez la conférence d'hier soir au cas où, vous voilà fixé : la puce M2, ce n'est pas pour tout de suite. Amazon profite de cette situation en proposant une remise de 100 € sur tous les modèles standard.Le MacBook Air de 256 Go se retrouve ainsi à 1 029 € ( argent or ) au lieu de 1 129 €, et les modèles de 512 Go sont à 1 299 € ( argent or ) au lieu de 1 399 € chez Apple . Le MacBook Pro de 256 Go est quant à lui à 1 349 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 449 €, et le modèle de 512 Go est à 1 579 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 679 € chez Apple . Toutes les références sont pour le moment en stock et disponibles sans attente.