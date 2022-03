Un MacBook Air avec puce M1 à 999 € (-12%) !

Il faut remonter au mois de décembre pour retrouver une remise de ce niveau : le MacBook Air avec puce M1 et 256 Go de stockage vient de tomber à 999 € chez Amazon dans son coloris argenté. C'est une remise de 12% par rapport au tarif officiel de 1 129 € sur l'Apple Store . Les autres coloris sont à 1 029 € ( gris sidéral or ).Si vous avez besoin de 512 Go de stockage, c'est une remise de 100 € qui vous est proposée par Amazon. Le modèle haut de gamme se retrouve ainsi à 1 299 € ( argent or ) au lieu de 1 399 € chez Apple. La durée de ces offres n'est pas précisée et les prix sont susceptibles de remonter à tout moment.