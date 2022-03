L'iPhone 13 en promo dès 799 € (-110 €)

L'iPhone 13 de 128 Go rouge bénéficie d'une très belle offre ce week-end chez Boulanger : il est affiché à 799 € alors qu'il coûte 909 € chez Apple . Cette remise de 110 € correspond à un rabais de 12%, c'est du jamais vu sur ce modèle. Alternative intéressante, il y a un modèle rose à 811 € chez CDiscount, soit 11% de remise. Si vous avez besoin de plus de stockage, le modèle de 256 Go rouge est à 909 € chez Amazon et chez Boulanger au lieu de 1 029 € chez Apple, soit 12% de rabais.Si ce sont les modèles mini qui vous intéressent, il y a également de bonnes offres ce week-end chez Amazon avec l'iPhone 12 mini à partir de 599 € et l'iPhone 13 mini à partir de 699,90 € , soit respectivement 13% et 12% de remise.