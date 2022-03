L'iMac M1 disponible à -15% sur le Refurb Store

Rarement présent ces derniers temps, l'iMac 24" avec puce M1 fait son grand retour sur le Refurb Store aujourd'hui avec la classique remise de 15% qu'Apple propose sur ses produits reconditionnés. Les prix démarrent à 1 229 € au lieu de 1 449 € pour la version avec deux ports USB-C et 256 Go, à 1 419 € au lieu de 1 669 € pour la version avec quatre ports USB-C et 256 Go, puis à 1 609 € au lieu de 1 899 € pour la version avec quatre ports USB-C et 512 Go. Il y a également quelques versions personnalisées pour monter en gamme.Comme d'habitude avec le Refurb Store, n'oubliez pas que les stocks sont très limités et que les configurations les plus populaires peuvent partir très vite. La garantie de ces machines est identique à celles de l'Apple Store classique