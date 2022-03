Un MacBook Air M1 à 999 € au lieu de 1 129 €

Le MacBook Air avec puce M1 et 256 Go de stockage, coloris argent, vient de descendre à 999 € chez Amazon . C'est 12% de remise par rapport au tarif officiel de 1 129 € sur l'Apple Store . Vous pouvez également retrouver les autres coloris à 1 029 € ( gris sidéral or ) et les modèles de 512 Go à 1 299 € ( argent or ) au lieu de 1 399 € chez Apple.Pour le modèle à 999 €, c'est la meilleure offre depuis le début de l'année. Pour les autres modèles, c'est un niveau de remise assez classique chez les revendeurs officiels mais il est très rare d'avoir mieux. La durée de cette offre n'est pas précisée par Amazon.