Jusqu'à -200 € sur les MacBook Pro 14,2'' et 16,2''

Mise à jour 10:00 :

La Fnac s'est alignée sur cette offre : les configurations disponibles se trouvent sur cette page. La vente flash sera valable jusqu'à dimanche inclus.

Les MacBook Pro 14,2" et 16,2" sont tous en promotion aujourd'hui chez Amazon , avec une remise de 150 € sur le modèle d'entrée de gamme et de 200 € sur les autres configurations. Les modèles 14,2" se retrouvent ainsi à 2 099,99 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 2 249 € pour 512 Go, et à 2 549,99 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 2 749 € pour 1 To de stockage. Du côté du modèle 16,2", les tarifs descendent à 2 549,99 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 2 749 € pour 512 Go, et à 2 779,99 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 2 979 € pour 1 To de stockage.Comme souvent sur ces modèles, les stocks sont limités et certains ne sont déjà plus en stock (ils peuvent tout de même être commandés et seront livrés dès que possible). Amazon ne précise pas combien de temps cette offre sera valable. Notez que les modèles 13,3" sont également en promotion avec 100 € de remise, à 1 349 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 449 € pour 256 Go et à 1 579 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 679 € pour 512 Go.