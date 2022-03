10% de crédit bonus sur les cartes App Store & iTunes

Les cartes App Store & iTunes sont de retour en promotion chez Startselect ! Il est possible de bénéficier d'un bonus de 10% sur la carte de 25 € (crédit de 27,50 €), la carte de 50 € (crédit de 55 €) et la carte de 100 € (crédit de 110 €). Il s'agit de cartes virtuelles prenant la forme d'un code qui est envoyé immédiatement après le paiement et que l'on peut ensuite ajouter à son compte Apple (ou que l'on peut envoyer à un proche). Cette offre promotionnelle sera valable jusqu'à ce dimanche 20 mars inclus.Le solde ajouté à l'identifiant Apple peut être utilisé sur l'App Store, iTunes, iCloud, Apple Music et le reste des services dématérialisés de la marque, y compris Apple One. Il est possible d'acheter jusqu'à dix cartes App Store & iTunes au sein d'une même commande chez Starselect. Le solde obtenu est valable dix ans.