L'iPhone 12 mini dès 599 €, jusqu'à -18%

Il y a trois belles remises pour trois capacités différentes d'iPhone 12 mini aujourd'hui chez Amazon . En entrée de gamme, l'iPhone 12 mini de 64 Go rouge est à 599 € au lieu de 689 € chez Apple (-13%). Il y a ensuite le modèle de 128 Go rouge à 649 € au lieu de 739 € chez Apple (-12%), et la plus grosse offre concerne le modèle de 256 Go blanc qui est à 706,90 € au lieu de 859 € chez Apple (-18%). À noter que ces modèles sont fournis avec les écouteurs filaires EarPods (valeur de 19 € ), ce qui n'est plus le cas sur l'Apple Store Tous les autres modèles bénéficient d'un rabais de 6% ou 7%, avec une disponibilité chez plusieurs autres revendeurs : vous pouvez retrouver toutes les références sur notre comparateur de prix . La durée de ces trois offres n'est pas précisée par Amazon.