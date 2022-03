Les MacBook Pro 14,2'' et 16,2'' en promo

Les MacBook Pro avec puce M1 Pro sont en promotion chez certains revendeurs officiels. Pour le MacBook Pro 14,2" avec 512 Go de stockage, comptez 2 099 € ( Amazon Boulanger ) en argent et 2 110 € ( Amazon ) en gris sidéral au lieu de 2 249 € chez Apple. Il y a également un modèle sur mesure avec 32 Go de RAM à 2 499,99 € ( Darty ) au lieu de 2 709 € chez Apple. Pour le MacBook Pro 14,2" avec 1 To de stockage, comptez 2 549 € ( Amazon Boulanger ) en argent et 2 549 € ( Amazon Boulanger ) au lieu de 2 749 € chez Apple. Il y a également une variante avec la puce M1 Pro n'intégrant que huit coeurs à 2 289,99 € ( Darty ) au lieu de 2 479 € chez Apple.Pour le MacBook Pro 16,2" avec 512 Go de stockage, comptez 2 549 € ( Amazon Boulanger ) en argent et 2 549 € ( Amazon Boulanger ) en gris sidéral au lieu de 2 749 € chez Apple. Pour le MacBook Pro 16,2" avec 1 To de stockage, comptez 2 779 € ( Amazon Boulanger ) en argent et 2 779 € ( Amazon Boulanger ) en gris sidéral au lieu de 2 979 € chez Apple.Pour ces différents modèles, il n'y a pas encore eu de meilleurs tarifs depuis leur commercialisation en fin d'année dernière. La durée de ces différentes offres n'est pas précisée par Amazon, Boulanger et Darty.