L'iPhone 12 mini de 64 Go rouge à 599 €

C'est la bonne affaire du moment pour les amateurs de petits smartphones : l'iPhone 12 mini de 64 Go rouge est actuellement proposé à 599 € chez Amazon et chez CDiscount . Le tarif officiel de ce modèle est de 689 € chez Apple : ce rabais de 90 € correspond à une remise de 13%. L'iPhone 12 mini d'Amazon a également l'avantage d'être fourni avec les écouteurs filaires EarPods (valeur de 19 € ), ce qui n'est plus le cas chez Apple Avec cette offre, l'iPhone 12 mini se retrouve à 70 € de plus que l'iPhone SE de troisième génération qu'il dépasse sur de nombreux points (lire :). Attention, la durée de validité de cette offre n'est précisée ni par Amazon ni par CDiscount.