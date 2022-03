L'iPhone 13 mini de 128 Go rose à 699,90 € (-13%)

L'iPhone 13 mini de 128 Go rose bénéficie d'une intéressante remise : il est actuellement à 699,90 € chez CDiscount , soit 13% de remise par rapport au tarif officiel de 809 € chez Apple . Le revendeur affiche en revanche un mois d'attente : ce sera probablement moins, mais c'est le signe que les stocks ne sont pas pourvus pour le moment. Pour bénéficier d'une livraison rapide, il faut aller chez Amazon qui propose le même modèle à 719,90 € (-11%).Tous les autres modèles d'iPhone 13 mini bénéficient de remises mais elles sont moins importantes : vous pouvez retrouver toutes les références sur notre comparateur de prix . Alternativement, notez qu'il y a aussi une offre sur un iPhone 12 mini de 64 Go rouge à 599 € chez Amazon et chez CDiscount au lieu de 689 € chez Apple (-13%).