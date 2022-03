Jusqu'à -170 € sur le MacBook Air avec puce M1

Le MacBook Air avec puce M1 vous fait de l'oeil ? Il y a deux manières de faire des économies plus ou moins importantes sur son achat ce week-end : sur le Refurb Store en version reconditionnée, et chez Amazon en version neuve.En version reconditionnée, c'est une remise de 15% qui est appliquée par Apple sur son Refurb Store : le MacBook Air de 256 Go est à 959 € ( argent or ) au lieu de 1 129 € et le modèle de 512 Go est à 1 199 € ( argent or ) au lieu de 1 399 €. En version neuve, la remise va de 7% à 9% chez Amazon avec les modèles de 256 Go à 1 029 € ( argent or ) et les modèles de 512 Go à 1 299 € ( argent or ).Les ordinateurs issus du Refurb Store sont reconditionnés directement par Apple et bénéficient de la même garantie que les produits neufs du fabricants achetés sur l'Apple Store. C'est généralement le niveau de remise le plus important qu'il soit possible d'obtenir sans faire de compromis sur la qualité ou la garantie. La disponibilité est en revanche assez aléatoire, même si les stocks de MacBook Air sont plutôt bien fournis ces derniers temps.Pour ce qui est de Amazon , la remise de 100 € appliquée sur le MacBook Air en version neuve semble s'être installée durablement : pour certaines références, le prix n'a pas bougé depuis le mois de décembre.