L'iPhone 12 dès 699 €, jusqu'à -21%

Il y a quelques grosses offres sur l'iPhone 12 aujourd'hui. En entrée de gamme, le modèle de 64 Go bleu est à 699 € chez Boulanger au lieu de 809 € chez Apple : c'est une remise de 14%. Pour plus de stockage, c'est chez Amazon que cela se passe avec les modèles de 256 Go à 769,90 € en rouge ou à 786,32 € en noir et en vert : ce sont des remises de 21% et 20%. Les modèles d'Amazon sont en plus fournis avec les écouteurs filaires EarPods (valeur de 19 € ), ce qui n'est plus le cas chez Apple Il s'agit des meilleurs tarifs historiques pour ces références. Concernant les modèles des 256 Go, la remise est tellement importante que le tarif se retrouve sous les prix officiels d'Apple pour les modèles de 128 Go (859 €) et même de 64 Go (809 €). Les rabais actuellement pratiqués sur les modèles de 128 Go perdent donc tout leur intérêt ; vous pouvez retrouver tous les modèles sur notre comparateur de prix . La durée de validité de ces différentes offres n'est pas précisée.