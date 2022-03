De multiples Macs M1 en vente flash à la Fnac

La Fnac vient de lancer une vente flash sur de multiples modèles de Macs équipés de la puce M1. Il y en a un peu pour tous les goûts avec 100 € de remise sur le MacBook Air , jusqu'à 200 € de remise sur les MacBook Pro 14" et 16" , jusqu'à 120 € de remise sur le Mac mini et jusqu'à 170 € de remise sur l'iMac Particularité de la Fnac, il y a des configurations sur mesure, c'est à dire avec plus de stockage et/ou de RAM que les modèles standard, et il est rare que ces configurations soient en promotion. Le revendeur ne précise pas combien de temps ces différentes offres seront disponibles.