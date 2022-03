Le MacBook Air M1 de 256 Go à 999 €

Mise à jour 13:10 :

Amazon s'est aligné à 999 € (argent, gris sidéral).

Le MacBook Air avec puce M1 passe sous la barre des 1 000 € ! C'est chez Leclerc que cela se passe avec le modèle de 256 Go qui est affiché à 999 € en version argent ou en version version gris sidéral . Le tarif de cet ordinateur est de 1 129 € chez Apple : la remise de 130 € correspond à un rabais de 12%. Le retrait en boutique est gratuit, alors que la livraison standard est à 4,99 €. La durée de validité de cette offre n'est pas communiquée.Cette offre de Leclerc permet de gagner 30 € par rapport aux remises habituelles d'Amazon, qui propose le MacBook Air à 1 029 € ( argent or ) pour 256 Go et à 1 299 € ( argent or ) pour 512 Go. Alternativement, vous pouvez aussi bénéficier d'un rabais de 15% pour les versions reconditionnées de ces Macs sur le Refurb Store , à 959 € ( argent or ) pour 256 Go et à 1 199 € ( argent or ) au lieu de 1 399 € pour 512 Go.