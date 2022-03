L'iPad mini 6 de 256 Go cellulaire à 819 € (-80 €)

Très rarement en promotion, un iPad mini 6 de 256 Go cellulaire bénéficie d'un rabais de 80 € chez Amazon : dans le coloris rose, ce modèle haut de gamme est actuellement affiché à 819 € au lieu de 899 € chez Apple , soit 9% de remise.Seul ce modèle spécifique est concerné par une remise et on ne sait pas combien de temps elle restera en ligne. Si vous n'avez pas besoin de connectivité cellulaire, le modèle de 256 Go gris sidéral est à 709 € chez CDiscount au lieu de 729 € chez Apple.