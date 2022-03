De nombreux iMac M1 à -15% sur le Refurb Store

L'iMac avec puce M1 est disponible en nombre aujourd'hui sur le Refurb Store , la boutique de produits reconditionnés d'Apple. On y trouve des configurations à partir de 1 229 € au lieu de 1 449 €, soit 15% de remise par rapport aux tarifs officiels. Il y en a un peu pour tous les goûts avec de nombreuses configurations montant en gamme sur le stockage (jusqu'à 2 To) et la RAM (jusqu'à 16 Go).Comme d'habitude avec le Refurb Store, notez bien que les quantités sont limitées et que les modèles les plus populaires partiront en premier.