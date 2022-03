Les AirPods 3 et AirPods Pro en promo chez Rakuten

Les écouteurs sans fil d'Apple sont en promo chez Rakuten ce mercredi : grâce au code "RAKUTEN5" qui permet d'obtenir 5 € de rabais sur le prix affiché, les AirPods 3 se retrouvent à 159,99 € et les AirPods Pro à 199,99 € . Ces modèles coûtent respectivement 199 € et 279 € chez Apple. Rakuten permet également de récupérer un bon d'achat en bonus, de 11,55 € sur les AirPods 3 et de 16,40 € sur les AirPods Pro.Notez bien qu'il s'agit ici de modèles importés, ce qui permet d'obtenir un tarif aussi attractif : la garantie auprès d'Apple est d'un an et la garantie légale de conformité de la seconde année qui incombe au revendeur est souvent plus difficile à obtenir. Si vous souhaitez passer par un revendeur officiel et bénéficier de la garantie de deux ans, c'est Amazon qui dispose des meilleurs tarifs avec 179 € pour les AirPods 3 et 213 € pour les AirPods Pro.