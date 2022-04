Des iPhone 13 mini de 128 Go à 711 € au lieu de 809 €

Deux modèles d'iPhone 13 mini avec 128 Go de stockage bénéficient une belle offre promotionnelle chez CDiscount : ils sont proposés à 711 € en coloris bleu et lumière stellaire , au lieu de 809 € chez Apple . Cela revient moins cher que l'iPhone 12 mini équivalent qui est à 739 €. Attention en revanche, CDiscount annonce une disponibilité au 18 mai, soit six semaines d'attente : ce sera probablement moins mais cela indique que le revendeur n'a pas de visibilité sur les réapprovisionnements d'Apple.Tous les autres modèles d'iPhone 13 mini sont en promotion chez les revendeurs avec un minimum de 50 € de remise : vous pouvez retrouver toutes les références sur notre comparateur de prix . La durée de l'offre de CDiscount n'est pas précisée.