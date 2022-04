Des iPhone 13 de 256 Go à 929 € (-100 €)

Deux modèles d'iPhone 13 d'une capacité de 256 Go bénéficient d'un rabais d'une centaine d'euros chez les revendeurs. Il y a le modèle rouge qui est à 929 € chez Amazon et chez Boulanger au lieu de 1 029 € sur l'Apple Store , avec l'avantage pour l'offre d'Amazon d'inclure les écouteurs filaires EarPods (valeur de 19 €) alors qu'il ne sont plus fournis par Apple. Il y a également le tout nouveau modèle vert à 931 € chez CDiscount , qui affiche en revanche six semaines de délais ; ce sera sans doute moins, mais c'est le signe que le revendeur ne connaît pas la date de réapprovisionnement d'Apple.Tous les autres modèles d'iPhone 13 sont disponibles avec des remises d'un minimum de 50 € chez les revendeurs. Les tarifs débutent ainsi à 859 € au lieu de 909 € et vous pouvez retrouver toutes les références sur notre comparateur de prix