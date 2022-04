Un iPhone 13 de 128 Go à 780,33 € (-14%)

Il y a une belle offre sur l'iPhone 13 de 128 Go blanc aujourd'hui chez Amazon Allemagne , qui le propose à 780,33 € avec la livraison incluse vers la France (le prix affiché est de 768,89 €). Cela représente 14% de remise par rapport au tarif officiel qui est de 909 € sur l'Apple Store L'iPhone 13 est également en promotion chez Amazon France et chez divers autres revendeurs, mais avec des remises moins importantes : les tarifs débutent à 859 € (-6%). Il y a cependant d'autres offres intéressantes sur les capacités plus élevées, comme un modèle de 256 Go rouge à 929 € au lieu de 1 029 € (-10%). Vous pouvez retrouver toutes les références sur notre comparateur de prix