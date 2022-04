Un iPhone 13 de 128 Go à 811 € au lieu de 909 €

Très belle offre chez CDiscount : l'iPhone 13 avec 128 Go de stockage, coloris minuit (noir), vient de descendre à 811 € au lieu de 909 € chez Apple , soit 11% de remise. C'est de loin la meilleure offre du moment, les autres coloris étant proposés à 859 €.Si vous avez besoin de plus de stockage, il y a une belle réduction chez Amazon avec le modèle de 256 Go rouge à 929 € au lieu de 1 029 € (-10%). Vous pouvez retrouver toutes les autres références sur notre comparateur de prix . Attention, la durée de validité de ces offres n'est pas précisée.