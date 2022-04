L'iPhone 13 mini vert à 707,38 € au lieu de 809 €

Jolie promo sur l'iPhone 13 mini de 128 Go dans son nouveau coloris vert chez Amazon Allemagne : vous pouvez obtenir ce modèle à 707,38 € une fois la TVA ajustée et les frais de port ajoutés, le tarif affiché étant de 696,63 €. Comparé au tarif officiel de 809 € sur l'Apple Store , cela correspond à une remise de 13%.L'offre est intéressante mais attention, il y aura un peu d'attente : Amazon n'a pas de stock pour l'instant et annonce une livraison sous deux à quatre semaines. En France, il y a une promo chez CDiscount sur deux coloris à 711 € en blanc et en bleu , mais sans disponibilité avant le 18 mai. Vous pouvez retrouver toutes les meilleures offres chez les revendeurs officiels sur notre comparateur de prix