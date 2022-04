L'AirTag à 29,99 €, les quatre à 95 € (-20%)

Les AirTags s'installent à des tarifs intéressants chez Amazon et CDiscount. Les deux revendeurs proposent d'importantes remises sur l'AirTag seul qui est à 29,99 € ( Amazon CDiscount ) au lieu de 35 € chez Apple (-14%) et surtout le pack de quatre AirTags qui est à 95 € ( Amazon CDiscount ) au lieu de 119 € chez Apple (-20%), soit l'équivalent de 23,75 € par traqueur.Chez les deux revendeurs, les AirTags sont en stock immédiatement et la livraison est gratuite. Ni Amazon ni CDiscount ne précise combien de temps ces tarifs promotionnels seront pratiqués.