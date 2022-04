L'Apple Watch Series 7 de 41 mm à 389 € (-40 €)

Si l'Apple Watch Series 7 vous fait de l'oeil et que le petit modèle de 41 mm vous convient, il y a d'intéressantes offres en ce moment. La meilleure promotion concerne le modèle vert, à 389 € chez Amazon et chez CDiscount au lieu de 429 € chez Apple . Pour 10 € de plus à 399 €, il y a le modèle bleu ( Amazon CDiscount ) et le modèle noir minuit ( Amazon ).Quelques modèles de 45 mm sont également en promotion mais avec seulement 10 € de remise : vous pouvez retrouver toutes les références sur notre comparateur de prix . La durée de validité des offres ci-dessus n'est pas précisée.