Un Magic Keyboard à 69,99 € chez Boulanger

Voilà deux mois qu'il n'avait plus été en promo : l'ancien Magic Keyboard d'Apple vient de descendre à 69,99 € chez Boulanger . Ces derniers temps, il était affiché à 99,99 € alors qu'il coûtait 109 € chez Apple. Le nouveau modèle, toujours à 109 € , n'a aucune différence technique mais présente des coins plus arrondis, des touches de fonction légèrement remaniées, et il est livré avec un câble un câble Lightning vers USB-C et non USB-A comme l'ancien modèle.Si vous avez besoin d'un clavier et que vous allez l'utiliser avec un Mac équipé d'un port USB-A classique, ou que vous disposez déjà du câble nécessaire pour l'USB-C, c'est une offre intéressante pour faire une quarantaine d'euros d'économies par rapport au dernier modèle. Attention, l'état des stocks n'est pas précisé et la durée de validité de cette offre non plus.