L'iPhone 13 de 128 Go vert à 815 € au lieu de 909 €

Mise à jour 14:30 :

Le tarif est descendu à 815 €.

Il n'a pas fallu longtemps pour que le nouveau coloris de l'iPhone 13 bénéficie d'offres promotionnelles similaires aux autres modèles : l'iPhone 13 vert de 128 Go est actuellement proposé à 821 € chez Amazon au lieu de 909 € chez Apple , soit 10% de remise immédiate.Une autre offre court depuis quelques temps : le modèle rose est à 811 € chez CDiscount , mais avec une disponibilité au 18 mai. Pour plus de stockage, il y a le modèle de 256 Go rouge à 929 € chez Amazon et chez Boulanger au lieu de 1 029 € chez Apple, soit 10% de remise là aussi.