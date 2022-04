MacBook Air : 100 € de remise + 100 € reversés

La Fnac vient de lancer une offre très intéressante sur le MacBook Air avec puce M1 et 256 Go de stockage : il y a une remise immédiate de 100 € et un bonus de 100 € reversé en chèque cadeau. Le MacBook Air se retrouve ainsi à 1 029,99 € ( argent or ) au lieu de 1 129 € sur l'Apple Store , et vous récupérez 100 € à dépenser comme bon vous semble, par exemple pour vous offrir des accessoires. Il y a également un modèle personnalisé avec 16 Go de RAM à 1 249,99 € ( gris sidéral ) au lieu de 1 359 € avec 120 € reversés en chèque cadeau.La vente flash sera valable jusqu'à ce dimanche 17 avril inclus et elle est disponible pour tout le monde. Pour récupérer les 100 € en chèque cadeau, il faut en revanche détenir une carte Fnac : vous pouvez profiter de l'offre en ajoutant la carte Fnac+ ( 9,99 € ) au panier sur la même commande que le MacBook Air. Si votre achat n'est pas pressé, n'oubliez pas que la refonte du MacBook Air pourrait être présentée à la WWDC 2022 au début du mois de juin.