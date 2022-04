L'iMac avec quatre ports USB-C à 1 449 € (-13%)

L'iMac M1 avec quatre ports USB-C et 256 Go de stockage est en promotion chez Amazon avec trois coloris à 1 449 € ( argent bleu ) au lieu de 1 669 € chez Apple , soit 13% de remise. Cela revient au même prix que le modèle avec deux ports USB-C... qui est également en promo à 1 299 € ( vert rose ), soit 10% de remise. Pour 512 Go, les bons tarifs sont à la Fnac avec des offres à 1 749,99 € ( bleu vert ) au lieu de 1 899 € chez Apple, soit 8% de rabais.La durée de validité de ces offres n'est pas précisée. Si vous êtes à la recherche du meilleur prix, sachez qu'il y a parfois quelques configurations à -15% sur le Refurb Store en version reconditionnée par Apple : il y a aujourd'hui deux modèles d'entrée de gamme à 1 229 €.