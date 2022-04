L'iPhone 12 à partir de 689 € (-120 €)

Mise à jour 11:23 :

L'iPhone 12 de 128 Go noir vient de tomber à 739 € chez Amazon, avec écouteurs EarPods inclus.

Certains modèles d'iPhone 12 continuent de profiter d'importantes remises. En entrée de gamme avec 64 Go de stockage, il y a le modèle mauve à 689 € chez CDiscount , soit 15% de remise par rapport au tarif officiel de 809 € chez Apple . Pour 128 Go, il y a le modèle blanc à 761 € et le modèle noir à 776 € , au lieu de 859 € chez Apple (soit -11% et -10%). Enfin pour 256 Go, il y a le modèle bleu à 820,13 € et le modèle noir à 859 € , au lieu de 979 € chez Apple (soit -16% et -12%).Les autres références sont également en promotion mais avec un pourcentage de remise moins important : vous pouvez retrouver tous les meilleurs tarifs du moment sur notre comparateur de prix