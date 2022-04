Un iPad Air 4 de 64 Go à 557 €

Depuis la sortie de l'iPad Air 5 en mars, les tarifs des anciens modèles ont été revus à la baisse chez les revendeurs. Alors que l'iPad Air 5 est vendu à partir de 699 € sur l'Apple Store , les iPad Air 4 sont désormais généralement proposés à partir de 639 € comme vous pouvez le voir sur notre comparateur de prix . Mais aujourd'hui, Amazon va nettement plus loin sur le modèle Wi-Fi rose de 64 Go qui est affiché à 557 € Si vous souhaitez vous offrir un iPad Air pour son design tout-écran, sans vous préoccuper de la puce Apple M1, du port USB-C plus rapide ou de la meilleure webcam frontale, c'est une offre qui permet de faire des économies substantielles par rapport aux nouveaux modèles. La durée de validité de cette offre n'est pas précisée.