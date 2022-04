Jusqu'à -15% sur le MacBook Air M1

Intéressante remise chez CDiscount qui propose le MacBook Air M1 avec 256 Go à 989 € ( argent or ) et même 964 € grâce au code "CDAV25EUROS" si vous êtes adhérent au programme CDiscount à volonté. Le tarif normal de ce modèle est de 1 129 € sur l'Apple Store . On ne sait pas combien de temps cette offre sera disponible.Alternativement, vous pouvez aussi bénéficier d'un rabais de 15% pour les versions reconditionnées de ces Macs sur le Refurb Store , qui sont toutes disponibles aujourd'hui à 959 € ( argent or ) pour 256 Go et à 1 199 € ( argent or ) au lieu de 1 399 € pour 512 Go.