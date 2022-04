50 € de remise sur les iPhone 11 chez Amazon

Assez rarement en promo, l'iPhone 11 bénéficie d'une remise de 50 € chez Amazon : le tarif des modèles de 64 Go se retrouve ainsi à 539 € ( jaune vert ) et les modèles de 128 Go sont à 589 € ( jaune rouge ).Le modèle de 64 Go se retrouve ainsi à 10 € de plus que l'iPhone SE de troisième génération de même capacité : la puce Apple A13 est moins performante et il n'y a pas la 5G, mais certains apprécieront le grand écran et Face ID. La durée de cette offre n'est pas précisée.