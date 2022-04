L'iPad Air 4 en promo dès 520,94 €

Suite à la sortie de l'iPad Air 5 le mois dernier, certains revendeurs bradent les anciens modèles. C'est le cas d'Amazon qui propose aujourd'hui le modèle de 64 Go rose à 520,94 € . L'iPad Air 5 équivalent coûte 699 €. En haut de gamme, le modèle de 256 Go cellulaire rose est à 756,16 € , contre 1 039 € pour le modèle de la gamme actuelle.L'iPad Air 4 est évidemment moins bien doté que l'iPad Air 5 qui intègre la puce Apple M1, un port USB-C plus rapide et une meilleure webcam frontale. Ces avancées ne sont cependant pas un argument de vente pour tout le monde et cette offre d'Amazon permet de réaliser des économies substantielles par rapport à un achat au prix fort des nouveaux modèles.On ne sait pas combien de temps cette offre sera disponible. Notez qu'Amazon propose également un petit rabais sur l'Apple Pencil 2, qui est à 129 € au lieu de 135 € chez Apple