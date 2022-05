-30 € à -40 € sur les Apple Watch SE et Series 7

Plusieurs revendeurs ont lancé des offres promotionnelles sur les montres connectées d'Apple avec 30 € de remise sur l'Apple Watch SE et 40 € de remise sur l'Apple Watch Series 7 chez Boulanger Fnac et CDiscount . Les tarifs débutent ainsi à 269 € pour l'Apple Watch SE et à 389 € pour l'Apple Watch Series 7.Vous pouvez retrouver toutes les références disponibles, qui peuvent différer d'un revendeur à l'autre, sur notre comparateur de prix . Aucun des revendeurs ne précise combien de temps ces remises seront disponibles.