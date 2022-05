French Days chez Rakuten : iPhone, iPad, AirPods...

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Derrière un nom à coucher dehors, les French Days sont l'occasion de faire de bonnes affaires sur les produits d'Apple. Chez Rakuten , il y a comme d'habitude des remises immédiates et la possibilité de récupérer jusqu'à 20% du montant de la commande sous la forme d'un bon d'achat. Côté produits, il y a un peu de tout. Par exemple, il y a un iPhone 13 rouge à 771,77 € au lieu de 909 € avec 77,18 € reversés, un iPad Pro M1 à 789,55 € au lieu de 899 € avec 94,75 € reversés, une Apple Watch Series 7 à 334,99 € au lieu de 429 € avec 67 € reversés, les AirPods 3 à 168,99 € au lieu de 199 € avec 33,80 € reversés, les AirPods Pro à 195 € au lieu de 279 € avec 39 € reversés... Ce ne sont que quelques exemples et nous vous invitons à fouiller en fonction de ce qui vous intéresse.Rappelons que Rakuten est une place de marché, et les produits qui bénéficient de remises bien plus importantes que chez les revendeurs officiels sont la plupart du temps importés : les produits sont bien garantis un an auprès d'Apple, mais il ne faut pas trop compter sur la seconde année de garantie européenne qui incombe au revendeur. Cette opération promotionnelle prendra fin ce mercredi soir à minuit.