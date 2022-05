Les deux générations d'Apple Pencil en promotion

Les deux générations d'Apple Pencil sont en promotion chez Boulanger avec le code "MERCI15" qui permet d'obtenir un rabais de 15%. Le modèle de première génération peut ainsi être obtenu à 83,30 € au lieu de 99 € chez Apple alors que l'Apple Pencil 2 se retrouve à 114,75 € au lieu de 135 € chez Apple Pour le premier modèle, il n'y a plus de stock en ligne mais vous pouvez aller piocher dans les stocks en magasin : la disponibilité dépend donc de votre région et il faudra vous déplacer pour profiter de cette offre. Pour l'Apple Pencil 2, une expédition gratuite est bien possible. Attention, la durée de validité du code "MERCI15" n'est pas précisée par Boulanger.