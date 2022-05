L'iPhone 12 mini de 64 Go à 589 € (-100 €)

Envie d'un petit smartphone à petit prix ? Boulanger a lancé une grosse remise sur l'iPhone 12 mini de 64 Go dans son coloris rouge : vous pouvez actuellement l'obtenir à 589 € alors qu'il coûte normalement 100 € de plus sur l'Apple Store . Cela représente 15% de remise. Vous pouvez également obtenir le modèle noir à 591 € chez CDiscount Si vous avez besoin de 128 Go de stockage, il y a aussi un modèle noir à 659 € au lieu de 739 €. Toutes les autres références sont en promo mais avec un taux de remise moins important : vous pouvez retrouver toutes les offres sur notre comparateur de prix