Quelques iPad mini 6 en vente flash

Rarement en promo, l'iPad mini 6 bénéficie de quelques remises cette semaine grâce à une vente flash de la Fnac , également suivie par Amazon . Il y a un seul modèle Wi-Fi, avec 256 Go de stockage dans le coloris lumière stellaire à 689,99 € ( Fnac Amazon ) au lieu de 729 € sur l'Apple Store . Il y a deux modèles 5G de 64 Go à 689,99 € en mauve ( Fnac Amazon ) et en rose ( Fnac Amazon ), là aussi au lieu de 729 € chez Apple. Il y a enfin un modèle 5G de 256 Go rose à 819 € ( Amazon ) au lieu de 899 € chez Apple.Amazon ne précise pas combien de temps son offre sera disponible, mais la Fnac annonce que sa vente flash sera valable jusqu'au lundi 23 mai inclus. Notez qu'il y a également une petite remise sur l'Apple Pencil 2 à 129 € chez Amazon au lieu de 135 € chez Apple