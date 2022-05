L'iPad mini 6 à 456,06 € chez Amazon Italie (-19%)

L'iPad mini 6 de 64 Go coûte normalement 559 € sur l'Apple Store en France et les remises chez les revendeurs sont rares. Pour faire des économies substantielles, il faut se rendre sur Amazon Italie qui propose actuellement un tarif préférentiel de 456,06 € (une fois la TVA ajustée et les frais de port vers la France ajoutés) dans les coloris gris sidéral et lumière stellaire Cette offre équivaut à un rabais inédit de 19% par rapport au tarif français, et l'iPad mini 6 vendu en Italie n'a aucune différence technique avec le modèle français (même le chargeur est identique). Notez que comme d'habitude, Amazon ne précise pas la durée de son offre.