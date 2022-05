L'iPhone 12 mini de 128 Go à 639 € (-100 €)

Après le modèle blanc il y a quelques jours, c'est au tour de l'iPhone 12 mini de 128 Go rouge de bénéficier d'une importante offre promotionnelle chez les revendeurs : il est actuellement affiché à 639 € chez Boulanger et chez Amazon , soit 100 € de remise par rapport au tarif officiel qui est de 739 € sur l'Apple Store C'est le prix auquel on trouve les autres modèles n'intégrant que 64 Go (voir notre comparateur de prix ), à l'exception du modèle rouge qui est depuis quelques temps proposé à 599 € chez CDiscount au lieu de 689 € chez Apple. La durée de ces offres n'est pas précisée.