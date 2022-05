-200 € sur un MacBook Pro M1 avec 256 Go

On n'avait plus vu telle remise depuis le mois de décembre : le MacBook Pro 13,3" avec puce Apple M1 et 256 Go de stockage, coloris argent, vient de descendre à 1 249 € chez Amazon au lieu de 1 449 € chez Apple , soit 200 € d'économies ou 14% de remise.Cela place ce modèle neuf à seulement 20 € de plus que la version reconditionnée par Apple, qui est à 1 229 € sur le Refurb Store . Vous pouvez retrouver les offres sur les autres modèles de MacBook Pro sur notre comparateur de prix