L'iPad Air 5 de 64 Go à 569,25 € (-19%)

Encore très rarement en promotion en France, l'iPad Air 5 bénéficie d'une très importante remise aujourd'hui chez Amazon Italie : vous pouvez obtenir le modèle Wi-Fi de 64 Go à 569,25 € ( mauve rose ) au lieu de 699 €, soit 19% de remise par rapport au tarif officiel d'Apple ! Le tarif affiché est de 572,89 € mais il change légèrement pour l'expédition en France à cause de la TVA réduite (en Italie, elle est de 22%) puis de l'ajout des frais de port.Les coloris lumière stellaire, mauve et rose sont en stock immédiatement mais pas le gris sidéral qui affiche le traditionnel message « Habituellement expédié sous 1 à 2 mois » qu'Amazon utilise lorsque la date du réassort n'est pas encore connue (c'est généralement bien plus court). Notez que l'Apple Pencil 2 d'Amazon Italie ne peut pas être expédié en France mais il y a une petite remise chez Amazon France où il est à 125,99 € au lieu de 135 € chez Apple