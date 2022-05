10% de bonus à la recharge de son compte Apple

Il est régulièrement possible d'obtenir un bonus de 10% sur les cartes cadeaux App Store & iTunes, mais cela se passe généralement par le biais d'un revendeur. Plus rarement, c'est Apple directement qui met en place cette offre. Pour la seconde fois de l'année, vous pouvez donc profiter d'un bonus de 10% à la recharge de votre compte Apple sur l'App Store jusqu'au 2 juin 2022. Pour 25 € déposés par exemple, vous obtiendrez un crédit de 27,50 €. Vous pouvez entrer le montant que vous voulez entre 1 € et 300 €. Il n'est possible de bénéficier de l'offre qu'une seule fois.Cette recharge du compte Apple peut être dépensée sur l'App Store, iTunes, iCloud, Apple Music, Apple One et le reste des services dématérialisés de la marque. Pour ajouter des fonds à votre compte Apple, ouvrez l'application App Store puis rendez-vous sur votre compte en pressant l'icône correspondant en haut à droite de l'écran. Sélectionnez ensuite « Ajouter de l'argent au compte », puis sélectionnez le montant désiré.