Un iMac M1 avec quatre ports à 1 449 € (-220 €)

L'iMac M1 avec quatre ports USB-C et 256 Go de stockage bénéficie d'une intéressante promo dans son coloris bleu : il vient de descendre à 1 449 € chez Amazon alors qu'il coûte normalement 1 669 € chez Apple . Cette remise de 220 € (-13%) permet d'obtenir ce modèle au même prix que l'iMac M1 avec deux ports USB-C, pas de port Ethernet, un GPU à 7 coeurs et un clavier sans Touch ID.D'autres modèles d'iMac sont en promotion chez différents revendeurs mais les remises sont moins importantes que sur ce modèle précis : vous pouvez retrouver toutes les références sur notre comparateur de prix . Amazon ne précise pas combien de temps son offre sera disponible.